Дом в Магнитогорске готовят к запуску газа

https://news.ru/storage/news/9d1b18b0a002016aaf2021b8ab355f10/f25796df-2eb3-4f73-b70a-c101b2d02e6d_850.jpg Владимир Смирнов/ТАСС

Специалисты проверят оборудование, чтобы решить вопрос с подачей газоснабжения в квартиры дома в Магнитогорске, где взорвался газ.

«Сегодня до 23:00 будет проводиться проверка внутриквартирного газового оборудования в подъездах с первого по четвертый и с 9-го по 12-й дома №164 по проспекту Карла Маркса», — говорится в сообщении городской администрации.

Газ будет подаваться в подъезды только после того, как специалисты на 100% проверят газовое оборудование в каждой квартире.

Обрушение подъезда жилого дома по проспекту Карла Маркса произошло утром 31 декабря. Под обломками были найдены тела 39 человек — 6 детей, 12 мужчин и 21 женщины, писал News.ru.