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Дом в Магнитогорске готовят к запуску газа

Владимир Смирнов/ТАСС

общество [ версия для печати ]

Специалисты проверят оборудование, чтобы решить вопрос с подачей газоснабжения в квартиры дома в Магнитогорске, где взорвался газ.

«Сегодня до 23:00 будет проводиться проверка внутриквартирного газового оборудования в подъездах с первого по четвертый и с 9-го по 12-й дома №164 по проспекту Карла Маркса», — говорится в сообщении городской администрации. 

Газ будет подаваться в подъезды только после того, как специалисты на 100% проверят газовое оборудование в каждой квартире.

Обрушение подъезда жилого дома по проспекту Карла Маркса произошло утром 31 декабря. Под обломками были найдены тела 39 человек — 6 детей, 12 мужчин и 21 женщины, писал News.ru.


#ГАЗ #магнитогорск
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