https://static.news.ru/photo/13683a58-ac6e-11e9-9e7f-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Сладкая газировка разрушает кости изнутри, а также вызывает ряд других последствий. Причина в том, что она содержит кофеин и ортофосфорную кислоту, которая мешает усвоению кальция.

Постоянное употребление таких напитков снижает плотность костной ткани тазобедренных суставов, сообщает « Московский комсомолец ». Кофеин, в свою очередь, не позволяет кальцию абсорбироваться, тем самым вымывая его.

Также газировки разрушают зубную эмаль и способствуют образованию камней в почках из-за ортофосфорной кислоты, которая выводит кальций из костей частично через мочу, а частично задерживается в почках.

Ранее News.ru писал о том, что британские учёные обнаружили чудодейственную силу кофейных зёрен на человеческий организм. Специалисты пришли к выводу, что самым эффективным средством в борьбе с ожирением и диабетом является кофе, который активизирует защитные механизмы иммунитета.