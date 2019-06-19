https://static.news.ru/photo/8ee7113e-9299-11e9-bdee-fa163e074e61_1024.jpg Абдулмумин Гаджиев Фото: facebook.com/ibn.dakik

Три дагестанских издания — «Новое дело», «Свободная республика» и «Черновик» — намерены выйти с одинаковой первой полосой. Таким образом журналисты намерены поддержать своего коллегу Абдулмумина Гаджиева, арестованного по подозрению в финансировании терроризма.

На передовицах будет надпись «Я/Мы Абдулмумин Гаджиев» — по аналогии с той, которая была в газетах «Коммерсант», «Ведомости» и РБК, выступавших за освобождение задержанного в Москве корреспондента издания «Медуза» Ивана Голунова.

Мы выразим протест и потребуем у судебных органов изменить меру пресечения редактору отдела «Религия» Гаджиеву на не связанную с лишением свободы, — цитирует « Интерфакс » главного редактора «Черновика» Маирбека Агаева.

Как писал News.ru, корреспондент издания «Черновик» Абдулмумин Гаджиев и ещё двое жителей Дагестана были задержаны 14 июня по подозрению в финансировании террористической деятельности. 18 июня суд арестовал журналиста на два месяца.