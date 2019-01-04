Газ в магнитогорский дом подаваться больше не будет

https://news.ru/storage/news/7f78f8828890fa2e01ff47c3a445cbe9/1a18337a-15ba-4c83-8478-873cbfd62d45_850.jpg 74.mchs.gov.ru

Управляющая компания отремонтирует два подъезда дома, который частично обрушился в Магнитогорске. Само здание теперь останется без газа.

«Газ больше в этот дом подаваться не будет», — сообщили в официальном Telegram-канале губернатора Челябинской области «Молнии Дубровского».

Основной задачей для УК сейчас является восстановление теплового режима в помещениях. Самого оперативного ремонта требуют подъезды № 5 и 6.

Обрушение подъезда жилого дома по проспекту Карла Маркса произошло утром 31 декабря. Под обломками были найдены тела 39 человек — 6 детей, 12 мужчин и 21 женщины.

Шестеро жильцов, в том числе двое детей, обнаружены живыми. Ещё 18 человек спасены в первые часы после трагедии из частично разрушенных квартир.

По факту ЧП Следственный комитет возбудил уголовное дело. Приоритетной версией считается взрыв бытового газа на одном из нижних этажей.