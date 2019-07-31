https://static.news.ru/photo/11e3c034-b3ea-11e9-84a2-fa163e074e61_660.jpg Максим Галкин Фото: Anatoly Lomokhov/Russian Look/Global Look Press

Шоумен Максим Галкин раскритиковал россиян за реакцию на пожары в Сибири. По словам популярного телеведущего, недовольство общества связано с его инфантильностью.

Наше общество, с точки зрения социальной и общественной активности, абсолютно инфантильное. То есть, когда что-то происходит, мы начинаем всех хаять, в том числе к этому хору голосов присоединяется гламурный Instagram, — заявил артист в видеозаписи, размещённой на его странице в соцсети .

Галкин уже высказывал своё мнение о пожарах за Уралом. Тогда он осудил модных блогеров, обвинив их в неискренности и желании заработать популярность на бедствии. В итоге стал объектом травли со стороны пользователей Сети.

Артист в этот раз объяснил, что имел в виду, говоря, что российские чиновники «не с Марса прилетели».

Я имею в виду, что они не «такие замечательные», а это часть нашего общества, это часть нашего народа, это часть нашего общего «мы». И все их качества — это часть наших качеств и наших характеристик, — отметил шоумен.

Он добавил, что переживает за людей, страдающих от дыма.

Ранее News.ru сообщал, что телеведущая Ксения Собчак поддержала Максима Галкина после начавшейся в Сети его травли. Она была вызвана якобы попыткой юмориста выгородить чиновников в ситуации с лесными пожарами в Сибири. Её пост во многом повторил разъяснения Галкина. Юморист отметил, что Россия не является той сверхдержавой, которой хочет казаться, поэтому леса горят в стране каждый год и с не меньшим размахом, а истерика в соцсетях и борьба за экологию — это абсолютно разные вещи.