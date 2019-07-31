Шоумен Максим Галкин раскритиковал россиян за реакцию на пожары в Сибири. По словам популярного телеведущего, недовольство общества связано с его инфантильностью.
Наше общество, с точки зрения социальной и общественной активности, абсолютно инфантильное. То есть, когда что-то происходит, мы начинаем всех хаять, в том числе к этому хору голосов присоединяется гламурный Instagram, — заявил артист в видеозаписи, размещённой на его странице в соцсети.
Галкин уже высказывал своё мнение о пожарах за Уралом. Тогда он осудил модных блогеров, обвинив их в неискренности и желании заработать популярность на бедствии. В итоге стал объектом травли со стороны пользователей Сети.
Артист в этот раз объяснил, что имел в виду, говоря, что российские чиновники «не с Марса прилетели».
Я имею в виду, что они не «такие замечательные», а это часть нашего общества, это часть нашего народа, это часть нашего общего «мы». И все их качества — это часть наших качеств и наших характеристик, — отметил шоумен.
Он добавил, что переживает за людей, страдающих от дыма.
Ранее News.ru сообщал, что телеведущая Ксения Собчак поддержала Максима Галкина после начавшейся в Сети его травли. Она была вызвана якобы попыткой юмориста выгородить чиновников в ситуации с лесными пожарами в Сибири. Её пост во многом повторил разъяснения Галкина. Юморист отметил, что Россия не является той сверхдержавой, которой хочет казаться, поэтому леса горят в стране каждый год и с не меньшим размахом, а истерика в соцсетях и борьба за экологию — это абсолютно разные вещи.