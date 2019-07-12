Фёдор Конюхов погрузится к месту крушения линкора в Севастополе
Мария Кузнецова
10:19, 12 июля 2019
https://static.news.ru/photo/4f52fc96-a477-11e9-8d20-fa163e074e61_1024.jpgФёдор КонюховФото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Российский путешественник Фёдор Конюхов примет участие в погружении к месту крушения линкора «Новороссийск» в бухте Севастополя. Этот линкор затонул 29 октября 1955 года в результате двух взрывов, жертвами трагедии стали 829 человек.
Запланированы очередные погружения в рамках экспедиции. К месту крушения отправится и Фёдор Конюхов. Предположительно, ему предстоит погружение на 17 метров, — сообщили ТАСС в Севастопольском госуниверситете, организовавшем экспедицию.
Во время погружения планируется поднять на поверхность уцелевшие предметы интерьера и вещи.
Как писал News.ru, Фёдор Конюхов прибыл на экспериментальном самолёте в крымский город Евпатория. Машина оборудована солнечными батареями. Курорт стал конечным пунктом маршрута Московская область (аэродром Северка) — Воронеж (Усмань) — Ростов-на-Дону (Ольгинская) — Евпатория (аэродром Табаско). Полёт прошёл в штатном режиме и завершился за два световых дня. Экипаж преодолел 1700 километров.