Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Звезда сериала «Папины дочки» Екатерина Старшова похвасталась высокими баллами по ЕГЭ. Об этом юная актриса сообщила на своей странице в Instagram.

ЕГЭ сдала. Химия — 100 баллов. Биология — 100 баллов. Русский язык — 94 балла. Я сделала это! — поделилась с подписчиками «Пуговка» в соцсети. Как пишет Life, Старшова не...