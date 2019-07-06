https://static.news.ru/photo/ea06bbc6-9fca-11e9-8da6-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Примечания. Жизнь Севастополя и Крыма/vk.com

Российский путешественник Фёдор Конюхов достиг Крыма на экспериментальном самолёте, оснащённом солнечными батареями.

По словам представителя штаба организации полёта, команда пересекла Керченский пролив.

По маршруту следования будет совершена посадка рядом с посёлком Коктебель на горе Клементьева, — рассказал он.

Представитель штаба добавил, что полёт завершится в городе-курорте Евпатория, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что полёт на экспериментальном самолёте пришлось прервать. По словам сына путешественника Оскара, 5 июля Конюхову и главе Федерации планерного спорта России Сергею Рябчинскому не удалось долететь до места назначения из-за плохой погоды и окончания светового дня.

На самолёте «Летающая Лаборатория» установлены гибкие солнечные модули российского производства и системы накопления энергии. Полёт в Крым организован ради проверки работы оборудования на разных высотах, под разным углом к солнцу и в различных географических широтах.