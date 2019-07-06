Российский путешественник Фёдор Конюхов достиг Крыма на экспериментальном самолёте, оснащённом солнечными батареями.
По словам представителя штаба организации полёта, команда пересекла Керченский пролив.
По маршруту следования будет совершена посадка рядом с посёлком Коктебель на горе Клементьева, — рассказал он.
Представитель штаба добавил, что полёт завершится в городе-курорте Евпатория, передаёт
Ранее News.ru писал, что полёт на экспериментальном самолёте пришлось прервать. По словам сына путешественника Оскара, 5 июля Конюхову и главе Федерации планерного спорта России Сергею Рябчинскому не удалось долететь до места назначения из-за плохой погоды и окончания светового дня.
На самолёте «Летающая Лаборатория» установлены гибкие солнечные модули российского производства и системы накопления энергии. Полёт в Крым организован ради проверки работы оборудования на разных высотах, под разным углом к солнцу и в различных географических широтах.