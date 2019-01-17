ФСО поддержала закон о защите Рунета

Федеральная служба охраны (ФСО) выступила в поддержку законопроекта о защите Рунета от кибератак и других агрессивных действий, исходящих из-за границы, заявил представитель ведомства Виталий Пугачёв.
«На пёстрой карте российского Интернета есть очень много белых пятен. Белые пятна, они оказываются порой необъяснимые, то есть порой они оказываются чёрными. И поэтому этот законопроект направлен на то, чтобы убрать эти белые пятна, раскрасить, может быть, сделать их более прозрачными», — цитирует РИА Новости представителя службы.
Он добавил, что документ, тем не менее, требуется доработать.
В середине декабря в Госдуму был внесён проект закона об автономной работе российского сегмента Интернета. Его автор, сенатор Андрей Клишас, заявил, что инициатива предусматривает создание системы доменных имён для защиты инфраструктуры в случае блокировки извне, писал News.ru. При этом эксперты АНО «Цифровая экономика» предупредили правительство о том, что норма приведёт к многочисленным сбоям в работе всей системы связи в России, а также потребует серьёзных бюджетных затрат.