ФСО поддержала закон о защите Рунета

https://news.ru/storage/news/91fe77ecba205b15ce638670ba9a2543/eedb0ff3-65e2-41de-8958-caced4f008bf_850.jpg Sebastian Kahnert/Global Look Press

Федеральная служба охраны (ФСО) выступила в поддержку законопроекта о защите Рунета от кибератак и других агрессивных действий, исходящих из-за границы, заявил представитель ведомства Виталий Пугачёв.

«На пёстрой карте российского Интернета есть очень много белых пятен. Белые пятна, они оказываются порой необъяснимые, то есть порой они оказываются чёрными. И поэтому этот законопроект направлен на то, чтобы убрать эти белые пятна, раскрасить, может быть, сделать их более прозрачными», — цитирует РИА Новости представителя службы.

Он добавил, что документ, тем не менее, требуется доработать.

В середине декабря в Госдуму был внесён проект закона об автономной работе российского сегмента Интернета. Его автор, сенатор Андрей Клишас, заявил, что инициатива предусматривает создание системы доменных имён для защиты инфраструктуры в случае блокировки извне, писал News.ru. При этом эксперты АНО «Цифровая экономика» предупредили правительство о том, что норма приведёт к многочисленным сбоям в работе всей системы связи в России, а также потребует серьёзных бюджетных затрат.