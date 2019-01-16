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ФСИН хочет запретить ОНК снимать заключённых на видео

Сергей Киселев/АГН "Москва"

общество [ версия для печати ]

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) предлагает запретить членам общественных наблюдательных комиссий (ОНК) снимать заключённых в СИЗО и колониях на свои видеокамеры. Вместо этого ведомство хочет самостоятельно выделять общественникам средства видеофиксации.

По мнению авторов инициативы, аппаратура для видеосъёмки является высокотехнологичным, сложным устройством, которое сложно досмотреть. При этом её функционирование предполагает использование адаптеров переменного тока, которые являются запрещёнными предметами наравне с картами памяти.

Кроме того, предлагается разрешить сотрудникам пенитенциарных учреждений просматривать сделанные членами ОНК записи, чтобы исключить возможность несанкционированной съёмки, сообщает ТАСС.

Как ранее писал News.ru, замдиректора ФСИН Валерий Максименко считает, что сотрудники ведомства испытывают повышенную моральную нагрузку. Обеспокоенность, по его словам, также вызывает рост случаев нападения осуждённых на персонал.


#запрет #фсин #сизо #заключенные #ОНК #видеокамеры
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