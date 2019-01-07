Руководство ФСИН заявило о моральном износе сотрудников

https://news.ru/storage/news/8a1f6a883e9188666bebd197d4b44584/9b25fb96-4a08-4687-aa83-166efcf82136_850.jpg Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко считает, что сотрудники ведомства испытывают повышенную моральную нагрузку.

«Недавно правозащитник Андрей Бабушкин сказал, и я с ним согласен, что, посещая колонии и СИЗО, он видит моральную усталость и моральный износ сотрудников, даже молодых», — цитирует Максименко «Интерфакс».

Он отметил, что ФСИН уделяет внимание психологическому сопровождению сотрудников.

«Чтобы исправить ситуацию, уже делается немало — в уголовно-исполнительной системе работают более 3000 психологов», — заявил Максименко.

Обеспокоенность в ведомстве, по его словам, также вызывает рост случаев нападения осужденных на персонал. По мнению замдиректора ФСИН, отчасти это связано с тем, что сотрудники не хотят применять спецсредства в случаях, когда это необходимо.

«Потому что потом полгода-год придется ходить по следователям, прокурорам, судам, оправдываться и отписываться, доказывая правоту, еще и под уголовное дело можно попасть», — сказал он.

Ранее российский лидер Владимир Путин высказал мнение о том, что ФСИН нуждается в совершенствовании. На пресс-конференции президент также заявил, что любые случаи нарушения законодательства, в том числе пытки, следует пресекать.