https://static.news.ru/photo/94572aba-b395-11e9-94f0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Московские следственные изоляторы переполнены на 10-12%. Такую информацию распространили в пресс-службе столичного УФСИН.

По состоянию на 1 июля 2019 года перегруженность изоляторов составила 12,6 % (годом ранее — 14,5%). При этом фактическая численность заключённых, содержащегося в учреждениях столичного УФСИН, по сравнению с 2018 годом снизилась на 1,89% (с 9911 до 9749 человек), передаёт ТАСС .

По состоянию на 1 января 2019 года в семи московских СИЗО содержалось 9625 человек, что на 10,6% больше числа предусмотренных мест, годом ранее перегруженность изоляторов составляла 19,8%.

Ранее в столичном УФСИН признали, что установленный лимит СИЗО превышен уже седьмой год подряд — с апреля 2012 года.

Как писал News.ru, ранее бывшего замдиректора ФСИН России Олега Коршунова приговорили к семи годам колонии общего режима. Гагаринский суд Москвы признал его виновным в мошенничестве на сумму 263 млн рублей.