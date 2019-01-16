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ФСИН опровергла слухи о VIP-камере Улюкаева

Авилов Александр/АГН"Москва"

общество [ версия для печати ]

Федеральная служба исполнения наказаний опровергла информацию о «куротных» условиях пребывания в тверской колонии для бывшего главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева. По данным ведомства, экс-чиновник содержится наравне с остальными заключёнными.

«Осужденный содержится в исправительной колонии строгого режима на общих условиях, проживает в одном из отрядов и трудоустроен», — цитирует сообщение ФСИН «Интерфакс».

За взятку в $2 млн Улюкаева приговорили в восьми годам строгого режима. Кроме тюремного заключения ему назначили штраф — 130 млн рублей, который осуждённый полностью выплатил.

Ранее News.ru сообщал о просьбе Генпрокуратуры РФ передать в доход государства имущество бывшего главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна. Объекты недвижимости, денежные средства и автомобили подследственного оцениваются в 10 млрд рублей.


#ТЮРЬМА #тверь #фсин #колония #АлексейУлюкаев
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