https://static.news.ru/photo/84fdc49a-a970-11e9-a06b-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Заместитель руководителя ФСИН Валерий Максименко не видит проблемы в том, что футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, отбывающие тюремные сроки за драку в центре Москвы, сыграли в любимую игру в колонии.

Если взяли мячик и погоняли немного, проблемы в этом нет. В колонии это разрешено. Это не то, что в СИЗО, где нужна куча согласований с прокуратурой, следователями и со всеми. В колонии это всё спокойно и запросто, там есть время на спортивно-массовую работу, — приводит слова Максименко издание « Говорит Москва ».

Ролик с шуточной озвучкой под названием «Российская тюремная лига» опубликовал Telegram-канал Mash. На видео видно, что футболисты побриты налысо.

Как ранее сообщал News.ru, нападающий футбольного клуба «Зенит» Александр Кокорин, его младший брат Кирилл Кокорин, полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и их общий друг Александр Протасовицкий стали участниками драк, в результате которых имеющих отношение к инциденту приговорили к заключению в колонии общего режима. Кокорина и его брата Кирилла — на 1 год и 6 месяцев, Мамаева и Протасовицкого — на 1 год и 5 месяцев.

Позднее Кокорина и Мамаева этапировали в колонию в Белгородской области. Выбор места заключения был обусловлен тем, что в этом пенитенциарном учреждении есть футбольное поле.