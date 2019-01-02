ФСБ защитит храмы от террористов

https://news.ru/storage/news/6f3437cebcfbd3df2c2b27ef91eec8ad/485c028f-b852-416d-8f8c-92c9ae48f68f_850.jpg Сергей Ведяшкин/АГН "Москва"

Все российские храмы скоро получат собственную категорию антитеррористической защиты. Каждый год в них будет проверяться степень безопасности.

Соответствующий проект ФСБ опубликовала на портале проектов нормативных правовых актов. В нём утверждены требования к антитеррористической защищённости объектов религиозных организаций и формы паспорта их безопасности.

Согласно документу, категории защищённости от террористов храмам присвоят представители МВД, МЧС, Росгвардии, ФСБ и местной власти.

Комиссию возглавит настоятель религиозной организации. В ходе проверки будут изучены данные о площади, максимальном количестве прихожан, его конструктивные и технические характеристики, порядок его работы, а также выявлены потенциально опасные участки, степень угрозы атаки и её последствия.

При этом каждый храм будет оборудован системой оповещения и управления эвакуацией, системой освещения, в том числе прилегающей территории, тревожной сигнализацией, видеонаблюдением и противотаранными устройствами.

Ранее News.ru писал, что ФСБ представила проект указа президента о мерах безопасности во время зимней Универсиады-2019 в Красноярске. Согласно документу, на территории Красноярского края предлагается запретить продажу оружия.