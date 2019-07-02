Федеральная служба безопасности задержала двух своих сотрудников, подозреваемых в хищении средств у частного предпринимателя.
По данным Центра общественных связей (ЦОС) ведомства, материалы в отношении задержанных военнослужащих органов ФСБ переданы следователям, передаёт
Ранее News.ru писал, что сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ задержали генерального директора золотодобывающего предприятия Забайкальского края. Его подозревают в хищении денежных средств организации на сумму более 125 млн рублей.