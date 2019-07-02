Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обнародовал решение по девяти жалобам россиян на задержания на акциях протеста. Во всех случаях, как подчёркивается в документе, российские власти нарушили право граждан на свободу собраний. За это потерпевшим назначена компенсация на общую сумму €75 тысяч.

Россияне пожаловались в ЕСПЧ на необоснованные задержания во время публичных мероприятий в Москве, Нижнем Новгороде, Калининграде и Светлогорске, состоявшихся в 2006, 2007 и 2010 годах, пишет «Медиазона». Одним из заявителей...