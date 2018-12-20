ФСБ давит на украинских моряков через сокамерников

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Сотрудники ФСБ предлагают арестованным украинским морякам заключить досудебное соглашение, предполагающее признание вины, сообщил адвокат одного из обвиняемых Николай Полозов. По его словам, к этому привлекаются даже сокамерники, которые рассказывают украинцам о пользе соответствующей сделки.

Полозов отметил, что при этом никого из защитников для участия в допросе следователи не приглашают, называя это беседой. Он уточнил, что в настоящий момент известно о семи таких случаях.

При этом моряки не соглашаются на предложения, так как считают себя военнопленными.

«Я считаю, что подобные действия со стороны следствия абсолютно незаконны и нарушают права наших подзащитных на защиту. Следствие пытается воспользоваться незнанием иностранными гражданами российского законодательства, чтобы облегчить себе работу, ведь, если они признают вину, то и расследовать уже будет нечего», — сказал юрист.

Он подчеркнул, что адвокаты обжалуют действия следователей, а также обратятся к омбудсмену Татьяне Москальковой, сообщает «Интерфакс».

Ранее News.ru писал, что Верховный суд Крыма отказал адвокатам украинских моряков в удовлетворении их апелляции на решение предыдущей инстанции. Защитники оспаривали арест четырёх граждан Украины, которые были задержаны на кораблях в Керченском проливе.