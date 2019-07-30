https://static.news.ru/photo/b1bd1866-b37d-11e9-82b0-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Сотрудники УФСБ и полиции задержали в Москве членов межэтнической группы, которая незаконно легализовала пребывание в России более двух тысяч мигрантов. Преступники организовали массовое изготовление и сбыт поддельных документов.

По данным силовиков, за 2019 год преступники смогли заработать более пяти млн рублей. Среди задержанных — выходцы из среднеазиатских республик и граждане РФ, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что онлайн-сервису «Яндекс.Еда» грозит штраф до 1 млн руб. либо временное приостановление деятельности. Московская полиция хочет привлечь компанию к административной ответственности из-за найма мигрантов.