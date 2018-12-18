ФСБ предотвратила ряд терактов в войсках РФ

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Глава департамента военной контрразведки Федеральной службы безопасности Николай Юрьев сообщил, что за последние пять лет сотрудники ФСБ предотвратили четыре теракта против российских военнослужащих и пресекли деятельность двух десятков экстремистских группировок.

В конце октября президент РФ Владимир Путин заявил, что с начала 2018 года силовикам удалось не допустить совершения 26 правонарушений, связанных с экстремизмом, пишет New Inform. Из них 15 преступлений планировались как теракты.

Ранее News.ru сообщал о ликвидации группировки подпольных оружейников, промышлявших в столице, Московской, Брянской, Калужской и Нижегородской областях. Во время обысков правоохранители обнаружили большое количество образцов «огнестрела», боеприпасов и взрывных устройств.