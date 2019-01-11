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ФСБ крышевала хакерскую группировку «Шалтай-Болтай»

Reporters/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Бывший участник хакерской организации «Шалтай-Болтай» Константин Тепляков, досрочно вышедший из колонии, признался, что сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) покровительствовали кибермошенникам.

По его словам, за неприкосновенность ФСБ требовала часть денег от продажи полученной хакерами информации. При этом подробности финансовых отношений Тепляков раскрывать отказался.

В интервью «Дождю» хакер рассказал, что контакты с российской спецслужбой наладил лидер «Шалтая-Болтая» Владимир Аникеев, который каждый раз в обязательном порядке уведомлял силовиков о готовящемся «сливе» на ту или иную персону, получал указания о дальнейших действиях. При этом Тепляков признался, что иногда информация поступала от ФСБ.

Группировка «Шалтай-Болтай» прославилась взломом гаджетов, интернет-аккаунтов и личной переписки многих чиновников, в том числе Дмитрия Медведева. Хакеры впоследствии продавали данные в Сети.

Ранее News.ru писал о том, что лидер хакерской группы Владимир Аникеев, известный под псевдонимом Льюис, вышел на свободу. Он был арестован в ноябре 2016 года.


#хакеры #фсб
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