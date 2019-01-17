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Умер «оператор Победы» Борис Соколов

Кинооператор ВОВ Борис Соколов (справа) на вручении первой общественной награды РВИО «Солдат Истории» Любимов Андрей/АГН "Москва"

Кинооператор ВОВ Борис Соколов (справа) на вручении первой общественной награды РВИО «Солдат Истории»

общество [ версия для печати ]

Легендарный фронтовой кинооператор Борис Соколов скончался на 99-м году жизни, сообщил зампредседателя Союза кинематографистов России Клим Лаврентьев. Соколов был одним из операторов, участвовавших в съёмках подписания акта о безоговорочной капитуляции Германии.

Кроме того, он снимал Парад Победы в Москве 24 июня 1945 года. Отснятые Соколовым кадры фронтовой кинохроники вошли в документальные картины «Знамя победы над Берлином водружено», «Берлин», «Разгром Японии» и другие.

В 1980 году он был удостоен звания «Заслуженный деятель искусств РСФСР», а в 90-е — звания «Почётный кинематографист России», передаёт ТАСС.

Ранее News.ru писал, что известный певец Ильгам Шакиров умер в Республиканской больнице Татарстана после продолжительной болезни. Музыкант ушёл из жизни на 84-м году.


#смерть #Бориссоколов #кинооператор
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