https://static.news.ru/photo/d433e89c-b6f3-11e9-bbf7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Министерство иностранных дел Франции выступило с просьбой об освобождении участников митинга в поддержку незарегистрированных кандидатов на выборах в Мосгордуму.

В ведомстве отметили, что акции были мирными, однако сопровождались сотнями задержаний.

Франция осуждает задержания и явно чрезмерное применение силы, — сообщается на сайте ведомства.

В тексте отмечается, что Париж призывает Москву выполнять обязательства члена ОБСЕ и Совета Европы.

Ранее News.ru писал, что видео задержания нескольких участников несогласованного митинга за честные выборы появилось в Сети. На кадрах видно, что силовики применяют к гражданам силу. Одного из них задержали, когда он пытался развернуть флаг России. Ещё один мужчина, по некоторым данным, просто проезжал мимо на велосипеде.