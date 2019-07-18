Обновления коснутся автомобилей Hyundai Solaris, которые продаются в Китае под названием Verna. Информации о планах по изменению моделей в России пока нет.
Ранее News.ru сообщал, что назван самый популярный в России автомобиль сегмента SUV. Аналитическое агенство «Автостат» сообщило, что им стал компактный кроссовер Hyundai Creta. Внедорожник Renault Duster занимает второе место — 3547 проданных автомобилей против почти шести тысяч реализованных Hyundai Creta. В пятёрку популярных вошли также Volkswagen Tiguan, Renault Kaptur и Toyota RAV4.