https://static.news.ru/photo/d560e542-a908-11e9-918f-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Alexader Nikolaev/Russian Look/Global Look Press

Передняя и задняя части кузова изменятся в обновленной версии седана Hyundai Solaris. Рестайлинговая модель получит увеличившиеся в размерах фары более сложной формы.

Они будут меньше по высоте, но растянутся на всю ширину кузова. Об этом можно судить по фотографиям экстерьера обновленного седана, опубликованным в Сети, сообщает журнал « За рулём » в Twitter.

Также судя по снимкам, номерной знак станет крепиться на крышку багажника.

Обновления коснутся автомобилей Hyundai Solaris, которые продаются в Китае под названием Verna. Информации о планах по изменению моделей в России пока нет.

Ранее News.ru сообщал, что назван самый популярный в России автомобиль сегмента SUV. Аналитическое агенство «Автостат» сообщило, что им стал компактный кроссовер Hyundai Creta. Внедорожник Renault Duster занимает второе место — 3547 проданных автомобилей против почти шести тысяч реализованных Hyundai Creta. В пятёрку популярных вошли также Volkswagen Tiguan, Renault Kaptur и Toyota RAV4.