https://static.news.ru/photo/a9d58c1a-a62f-11e9-b27a-fa163e074e61_1024.jpg Фото: pixabay.com

Екатерина Рождественская опубликовала в Instagram видео блэкаута в Нью-Йорке. Свет потух в десятках кварталов большого города вечером 12 июля.

На кадрах видно, как люди идут по пешеходному переходу в свете фар машин, светофор не работает. Высотки вокруг стоят с тёмными окнами.

А в Нью-Йорке вырубился свет, где-то сгорел трансформатор... Нам даже пришлось спускаться пешком с 26 этажа, а менеджер по радио все время сообщал: «Не волнуйтесь, всего лишь нет электричества! Без паники! Те, кто застрял в лифте номер один, тоже не волнуйтесь, дышите ровно, вас сейчас освободят! — написала путешественница.

Ранее News.ru писал, что певице Дженнифер Лопес пришлось отменить концерт в спорткомплексе «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке из-за масштабного отключения электричества. Блэкаут случился сразу после её выхода на сцену. Позднее она пообещала в Twitter своим поклонникам, купившим билет на её шоу, обязательно выступить перед ними.