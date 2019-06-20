https://static.news.ru/photo/thunk_1024.jpg

Сотрудники нацпарка «Земля леопарда» в Приморье опубликовали серию снимков самки леопарда-«крестницы» Памелы Андерсон Leo38F, которая вышла на прогулку с котёнком.

Американская актриса не раз посещала Россию после того, как в 2015 стала хранителем дальневосточного леопарда Памелы, которого назвали в её честь. В том же году она приняла участие в Восточном экономическом форуме во Владивостоке, в ходе которого обсудила главой Минприроды вопросы сохранения популяции амурских тигров и дальневосточных леопардов.

По данным учёных, леопард Памела принесла уже два потомства, а также успела стать бабушкой.

Очередная проверка автоматических камер на «Земле леопарда» принесла новые данные о жизни скрытной матери и её котёнка. За первое полугодие Памела дважды отметилась перед объективами фотоловушек, и оба раза её сопровождал котёнок, — рассказали в нацпарке.

Специалисты отметили, на всех снимках детёныш повторяет движения и позы матери, что является естественной формой обучения у животных.

На последних фотографиях котёнку примерно девять месяцев. Его пол установить пока не удалось.

Ранее News.ru писал, что самка леопарда Королева Борте родила двух детёнышей в заповеднике «Земля леопарда». Это уже её третье удачное потомство, произведённое на свет в условиях национального парка. Официальным хранителем кошки является голливудский актёр Стивен Сигал.