Международный форум коноплеводов пройдёт в Кургане

https://news.ru/storage/news/85ea1f7f2cee891a7ee9a278a4e41af7/6db24eda-4488-4cc4-b701-b5f25ded663b_850.jpg Александр Кряжев/РИА Новости

Второй международной форум «Инновации в коноплеводстве для решения экологических проблем» пройдёт в Курганской области. В регионе реализуется наиболее амбициозный проект по выращиванию и переработке этого растения.

В рамках проекта планируется высадить 100 000 га технической конопли, которая пройдёт глубокую переработку в нано- и микро-целлюлозу, биоразлагаемую ПЭТ-тару, бумагу, особо прочные композиты и другие экологически безопасные продукты.

Техническая конопля — практически безотходный продукт, который может быть использован в пищевой и текстильной промышленности, для изготовления лекарств и топлива. Из одного гектара конопли можно изготовить столько же целлюлозы, сколько из пяти гектаров леса, а растёт она гораздо быстрее. Кроме того, конопля способствует повышению плодородия почвы и, соответственно, урожайности сельхозкультур.

В рамках мероприятия предлагается обсудить проблемы и вызовы современного коноплеводства, а также превращения его в развитый механизм повышения экологического и экономического благосостояния. Данное решение с успехом используется в разных странах мира, включая Израиль и Канаду, сообщают «Ведомости».

Ранее News.ru писал, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил «войну» пакетам из пластика и призвал заменить их на авоськи из конопляной ткани. По словам Эрдогана, именно такими сумками пользовались его родители.