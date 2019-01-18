USD  66.4438 EUR  75.633
GOLD1,282 $   Brent61.50 $ Bitcoin3,629.77 $
МОСКВА1°C16:35
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. общество

Международный форум коноплеводов пройдёт в Кургане

Александр Кряжев/РИА Новости

общество [ версия для печати ]

Второй международной форум «Инновации в коноплеводстве для решения экологических проблем» пройдёт в Курганской области. В регионе реализуется наиболее амбициозный проект по выращиванию и переработке этого растения.

В рамках проекта планируется высадить 100 000 га технической конопли, которая пройдёт глубокую переработку в нано- и микро-целлюлозу, биоразлагаемую ПЭТ-тару, бумагу, особо прочные композиты и другие экологически безопасные продукты.

Техническая конопля — практически безотходный продукт, который может быть использован в пищевой и текстильной промышленности, для изготовления лекарств и топлива. Из одного гектара конопли можно изготовить столько же целлюлозы, сколько из пяти гектаров леса, а растёт она гораздо быстрее. Кроме того, конопля способствует повышению плодородия почвы и, соответственно, урожайности сельхозкультур.

В рамках мероприятия предлагается обсудить проблемы и вызовы современного коноплеводства, а также превращения его в развитый механизм повышения экологического и экономического благосостояния. Данное решение с успехом используется в разных странах мира, включая Израиль и Канаду, сообщают «Ведомости».

Ранее News.ru писал, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил «войну» пакетам из пластика и призвал заменить их на авоськи из конопляной ткани. По словам Эрдогана, именно такими сумками пользовались его родители.


#Курган #форум #конопля
самое читаемое
происшествия
Фекалии всплыли в Крещенской проруби в Москве
в мире
Газета: ИГ взяло на себя трагедию в Магнитогорске

читайте также
в мире 16:57, 7 декабря 2018
Крупнейшая табачная компания США заинтересовалась коноплёй
в мире 18:48, 21 ноября 2018
Американский чиновник купил коноплю в обычном магазине
Рецепты вызвали интерес у пивоваренных компаний
в мире 08:13, 25 октября 2018
Конопляное пиво подстегнёт рынок слабого алкоголя
Рецепты вызвали интерес у пивоваренных компаний
Лента новостей
общество 16:30
Путин рассказал о наследии оператора Бориса Соколова
спорт 16:27
Очередной футбольный клуб России на грани банкротства
происшествия 16:21
Неизвестные до смерти забили ветерана ВОВ на Ставрополье
экономика 16:20
Банк России нарастил запасы золота в резервах
в мире 16:19
Лукашенко: белорусов и россиян не удастся столкнуть
Другие новости
общество 16:30
Путин рассказал о наследии оператора Бориса Соколова
общество 16:18
Патриарх Кирилл стал почётным профессором РАН
общество 16:08
Власти восстановят обрушившийся от взрыва дом в Шахтах
общество 15:57
Пермяки сдают кровь для выпрыгнувшей из окна девушки
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top