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Формат электронных прав водителя прояснится в 2019 году

Андрей Никеричев /АГН «Москва»

общество [ версия для печати ]

Глава Госавтоинспекции Михаил Черников рассчитывает, что его ведомство в 2019 году окончательно определит формат электронных водительских удостоверений. По его словам, ГИБДД идеологически уже готова перейти на электронные водительские удостоверения и СТС.

В конце октября 2018 года на семинаре-совещании в Сочи Черников заявлял, что в России зарегистрировали первые 11 автомобилей с электронными паспортами транспортного средства (ЭПТС). По его словам, внедрение ЭПТС является первым шагом к электронному документообороту.

Ранее источник в правительстве РФ сообщил РИА Новости, что МВД России, скорее всего, откажется от предложения «вшивать» чипы в водительские права в пользу идеи оцифровки этих документов. Рассматриваются варианты создания специального мобильного приложения или внесения данных о водителе в электронный паспорт, перевод на который планируется с 2021 года.

News.ru писал о том, что задания практической части экзамена на водительское удостоверение изменятся после реформы, сообщил начальник отделения организации экзаменационной деятельности ГИБДД Николай Гиляков. После анализа аварий было решено заменить некоторые упражнения на площадке, а старые перенести в «город».

На закрытой территории будут проверять умение разворачиваться в ограниченном пространстве, заезжать в гараж, парковаться у погрузочной эстакады, а также выполнять параллельную парковку.


#водительскиеправа
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