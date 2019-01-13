Forbes уличил российские СМИ в цитировании лидера ИГ

https://news.ru/storage/news/23cf5a786bcea54d448444e760e48ba7/8f9806b3-a629-4739-a455-ad2cbf68748b_850.jpg Ropi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Абу Бакр аль-Багдади

Русская редакция Forbes уличила ряд крупных российских СМИ в цитировании лидера запрещённой в России группировки «Исламское государство» Абу Бакра аль-Багдади. Таким образом издание отреагировало на недавнее решение Роскомнадзора проверить ресурсы британской телерадиокорпорации BBC, которую заподозрили в нарушении российского законодательства.

Исследование по заказу Forbes провела компания «Медиалогия». Аналитики изучали публикации с 2015 года, то есть с того времени, когда деятельность аль-Багдади начала активно освещаться в связи с началом военной операции в Сирии.

Так, высказывания главы «Исламского государства» суммарно появлялись в самых цитируемых российских СМИ несколько десятков раз. Лидером по числу упоминаний аль-Багдади (10 раз) стал РЕН ТВ. Семь раз лидер ИГ был процитирован на сайте телеканала «Звезда». В первую пятёрку также вошли РИА Новости, ТАСС, а также телеканал RT, пишет Forbes.

Примечательно, что именно RT стал косвенной причиной проверки BBC со стороны Роскомнадзора. Она началась после того, как британский регулятор Ofcom обвинил российский телеканал в нарушении правил вещания. Позднее РКН обнаружил на официальном сайте Русской службы ВВС цитаты аль-Багдади и расценил их как материалы, транслирующие идеологию международных террористических организаций. Позднее в BBC заявили о готовности ответить на претензии Роскомнадзора.