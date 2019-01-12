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Forbes признал Японию умнейшей страной мира

Natsuki Sakai/AFLO/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Американский журнал Forbes составил рейтинг самых умных стран мира. Лидером оказалась Япония.

Создатели списка учитывали количество нобелевских лауреатов, достижения в учёбе и средний уровень IQ населения в каждой стране. Второе место заняла Швейцария, третье — Китай. Ниже по списку находятся США и Нидерланды. Россия заняла шестую строчку.

Ранее News.ru писал о том, что действующий президент США Дональд Трамп заработал в 2018 году около $35 млн за счёт продажи своей недвижимости. Соответствующий вывод Forbes сделал на основе анализа имущественных архивов и данных, доступных в открытых источниках.


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