Forbes признал Японию умнейшей страной мира

Американский журнал Forbes составил рейтинг самых умных стран мира. Лидером оказалась Япония.
Создатели списка учитывали количество нобелевских лауреатов, достижения в учёбе и средний уровень IQ населения в каждой стране. Второе место заняла Швейцария, третье — Китай. Ниже по списку находятся США и Нидерланды. Россия заняла шестую строчку.
Ранее News.ru писал о том, что действующий президент США Дональд Трамп заработал в 2018 году около $35 млн за счёт продажи своей недвижимости. Соответствующий вывод Forbes сделал на основе анализа имущественных архивов и данных, доступных в открытых источниках.