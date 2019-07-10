https://static.news.ru/photo/403bf3ae-a31c-11e9-b2c9-fa163e074e61_1024.jpg Тейлор Свифт Фото: Wes Eddy/AdMedia/Global Look Press

Американское издание Forbes составило ТОП-100 самых богатых звёзд, с наибольшим доходом с июня 2018-го по июнь 2019 годов. В список попали певцы, музыканты, телеведущие и спортсмены.

Рейтинг мировых знаменитостей по годовому доходу возглавила певица Тейлор Свифт, которая заработала $185 млн. Больше всего денег 29-летняя Свифт заработала на гастрольном туре в поддержку альбома Reputation.

Второе место по заработку заняла 21-летняя американская модель, участница телевизионного шоу «Семейство Кардашьян» Кайли Дженнер. Её успех принёс ей за год $170 млн. Бронза «за прибыль» у 42-летнего американского рэпера Канье Уэста со $150 млн.

В топ-10 самых богатых попали также аргентинский футболист, мировая звезда Лионель Месси, талант которого принёс доход в $127 млн, британский музыкант Эд Ширан заработал $110 млн, а португальский футболист Криштиану Роналду, в очередной раз уступивший Месси в рейтинге стал всего лишь шестым, заработав $109 млн. За ним в списке бразилец Неймар у которого на счету по итогам года — $105 млн.

Восьмое, девятое и десятое места достались рок-группе из США The Eagles со $100 млн, американскому телеведущему-психотерапевту Филу Макгроу ($95 млн) и мексиканскому боксёру Сайлю Альваресу по прозвищу Канело, который заработал за год $94 млн

Ранее Forbes опубликовал рейтинг самых богатых чиновников России. Семьи ста богатейших госслужащих и депутатов России задекларировали по итогам 2018 года совокупный доход в 71 млрд рублей ($1,1 млрд) писал News.ru,