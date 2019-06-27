https://static.news.ru/photo/c6657952-98b6-11e9-9735-fa163e074e61_1024.jpg «МИСиС» Фото: Sgnuskov/CC BY-SA 4.0/wikimedia.org

Журнал Forbes опубликовал рейтинг 100 лучших вузов России, поместив в нём на первое место Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС». В прошлом году лидером рейтинга была Российская экономическая школа.

Forbes оценивает вузы по 10 метрикам, которые сгруппированы по трём показателям: качество образования, востребованность выпускников и «фактор Forbes» (учитывает «элитность» учебного заведения и долю предпринимателей в общем количестве выпускников), — сообщили в Forbes.

На втором месте в списке значится МГИМО, на третьем — Московский физико-технический институт, на четвёртом — Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», на пятом — МГУ им. М.В. Ломоносова.

Как писал News.ru, обучение на платных отделениях в государственных российских вузах за последний год подорожало на 15–19% по стране. В мае текущего года один семестр в среднем обошёлся студентам в 68,9 тысячи рублей. При этом, по мнению экспертов, в сентябре цены могут вырасти еще на 15–20% из-за выполнения майских указов президента, согласно которым зарплаты преподавателей должны удерживаться на определённом уровне.