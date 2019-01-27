Фонд кино требует 82 миллиона от авторов «Смешариков»

Иск на 82 млн рублей подан к ООО «Смешарики». Деньги требует взыскать с компании Федеральный фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии.
Заявка зарегистрирована в арбитражном суде Москвы в декабре 2018 года, пишет znak.com.
Отмечается, что Фонд кино требует взыскать 30 и 50 млн рублей предварительной оплаты по договорам от 2014 и 2016 годов, а также проценты.
По некоторым данным, речь идёт о создателе «Смешариков» Илье Попове, который в 2014 году взял у фонда 30 млн рублей на съемку полнометражного мультфильма. Лента окупилась в прокате, но деньги Попов не вернул.
Ранее телеведущий Владимир Соловьёв устроил розыгрыш для постоянного гостя программы «Вечер с Владимиром Соловьёвым» украинского политолога Вячеслава Ковтуна. Ему вручили фальшивую повестку в суд, писал News.ru.