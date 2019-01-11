Фонд Кадырова поможет семьям пострадавших в Магнитогорске

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Финансовую и другую помощь получат семьи, пострадавшие при обрушении подъезда дома в Магнитогорске, от регионального общественного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова.

По словам министра Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулата Умарова, об этом распорядился президент Чечни Рамзан Кадыров. Министр уже побывал в больницах и встретился с мэром Магнитогорска Сергеем Бердниковым и министром социальных отношений Челябинской области Татьяной Никитиной. Был составлен общий план мероприятий. Помощь от фонда будет в основном финансовой, но при необходимости будет оказана любая.

«Чужой беды для чеченского народа не существует, это наша общая беда», — заявил он.

Ранее News.ru сообщал о том, что Министерство иностранных дел Украины не направляло официальных соболезнований России после трагедии в Магнитогорске, где в ночь на 31 декабря рухнул целый подъезд жилого 10-этажного дома.