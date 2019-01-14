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ФНС подала в суд на «Метрострой»

Сергей Булкин/News.ru

общество [ версия для печати ]

Федеральная налоговая служба (ФНС) подала в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области иск о банкротстве компании «Метрострой». Претензия была подготовлена совместно с межрайонной инспекцией Службы по крупнейшим налогоплательщикам № 1.

Дата подачи иска — 9 января 2019 года. Сумма претензий в документе не указана. Кроме того, пока не известны дата рассмотрения заявления и другие подробности дела.

Карточка опубликована на сайте арбитражного суда.

Ранее News.ru писал, что в конце декабря рабочие ОАО «Метрострой», исполняющие подряд на строительство станции «Театральная» в Санкт-Петербурге, спустились в недостроенную шахту и объявили голодовку. Рабочие требовали закрытия долгов по зарплате. 30 декабря предприятие смогло полностью погасить задолженность.


#суд #ФНС #БАНКРОТСТВО #иски #метрострой
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