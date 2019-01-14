ФНС подала в суд на «Метрострой»

https://news.ru/storage/news/41dba06bad9a7c0adb3205b03a9b17b2/e499ae8e-a15f-451b-a21e-59d4e7c95f54_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Федеральная налоговая служба (ФНС) подала в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области иск о банкротстве компании «Метрострой». Претензия была подготовлена совместно с межрайонной инспекцией Службы по крупнейшим налогоплательщикам № 1.

Дата подачи иска — 9 января 2019 года. Сумма претензий в документе не указана. Кроме того, пока не известны дата рассмотрения заявления и другие подробности дела.

Карточка опубликована на сайте арбитражного суда.

Ранее News.ru писал, что в конце декабря рабочие ОАО «Метрострой», исполняющие подряд на строительство станции «Театральная» в Санкт-Петербурге, спустились в недостроенную шахту и объявили голодовку. Рабочие требовали закрытия долгов по зарплате. 30 декабря предприятие смогло полностью погасить задолженность.