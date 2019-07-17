https://static.news.ru/photo/2f8ecdc2-a8aa-11e9-840d-fa163e074e61_1024.jpg Фото: АГН «Москва»

Офлайн-режим, на который перешёл единый реестр ЗАГСов по всей стране из-за установки обновления, позволяет полноценно работать несколько недель. Об этом заявил представитель Федеральной налоговой службы Борис Беляков.

Ограничений по работе в офлайн-режиме нет — система автономна и отлажена, и в режиме офлайн можно работать неделями, — цитирует представителя налоговой службы телеканал « 360 ».

По его словам, актовая запись будет внесена в систему автоматически после того, как закончится обновление или восстановится связь. Многие отдаленные населенные пункты работают именно в офлайн-режиме.

Как ранее сообщал News.ru, органы записи актов гражданского состояния перестали работать по всей России. В ряде регионов все записи о регистрации рождения, смертей и бракосочетаний работники организаций вынуждены осуществлять вручную.

Представитель ФНС России опроверг сообщение о сбое в работе системы и заявил, что проводится плановое обновление, о чем было проинформировано заранее.