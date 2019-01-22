Флагманский «Детский мир» в Москве хотят закрыть

https://news.ru/storage/news/787dd69cf003dea8036092d57f886010/739f9191-24b9-4810-8a70-161d4092362f_850.jpg АГН «Москва»

Ретейлер «Детский мир» планирует закрыть флагманский магазин, который находится в Москве по адресу: Воздвиженка, 10.

Объявление об аренде помещения, где в настоящее время работает магазин, было размещено 21 января на сайте «Циан».

«„Детский мир“ на Воздвиженке планирует съехать в первом квартале этого года», — передаёт слова источника RNS.

Ещё два источника подтвердили, что магазин собирается съезжать с Воздвиженки.

Как ранее писал News.ru, купить контрольный пакет акций «Детского мира» может один из богатейших бизнесменов России Михаил Гуцериев и его финансовая группа «Сафмар». Однако его представители пока уходят от комментариев.