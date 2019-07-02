https://static.news.ru/photo/7fc9ca86-9cb5-11e9-9ef5-fa163e074e61_1024.jpg Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области

Атмосферные аномалии и глобальные изменения климата стали причиной масштабного наводнения в Иркутской области. К такому выводу пришли учёные Иркутского исследовательского университета.

Период максимума осадков и подъёма уровня рек, а это как раз 25–26 июня, совпал по времени с выходом первого тропического циклона сезона ураганов 2019 года, которые определяют наиболее интенсивные потоки тепла и влаги с океанов, — рассказала доцент кафедры ИГУ, кандидат географических наук Инна Латышева.

По её словам, Иркутская область стала единственным регионом, который попал под влияние аномальных климатических факторов. Более того, она не исключила, что наводнение может повториться, передаёт « Российская газета ».

Ранее News.ru сообщал, что число жертв паводка в Иркутской области достигло 12 человек. По предварительным данным, в больницах находятся ещё 153 пострадавших.