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Россияне в Новый год смогут бесплатно посетить фитнес-клубы

Eddie Moore /ZUMAPRESS.com/ Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Фитнес-клубы могут стать в новогодние праздники бесплатными для всех россиян. С соответствующим предложением депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов обратился к министру спорта Павлу Колобкову.

По мнению депутата, учитывая невысокую загруженность фитнес-центров во время новогодних каникул, можно совместно с частными организациями разработать программу бесплатных занятий спортом для россиян.

«Большинство граждан перестают заниматься спортом в холодное время года. Ситуация усугубляется в новогодние праздники», — говорится в письме Власова, которое цитирует РИА Новости.

Главной целью своей инициативы депутат назвал заботу о здоровье граждан России, которые все новогодние праздники проводят за праздничным столом.

Ранее News.ru писал о том, что доля уставших и грустных россиян увеличилась с 8 до 19 и с 4 до 10 процентов в сравнении с декабрём прошлого года. А доля разочарованных жителей возросла с 3 до 10 процентов. При этом около половины опрошенных чувствуют радость и ожидают перемен к лучшему в наступающем году.


#госдума #россия #инициатива
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