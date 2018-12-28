Россияне в Новый год смогут бесплатно посетить фитнес-клубы

Фитнес-клубы могут стать в новогодние праздники бесплатными для всех россиян. С соответствующим предложением депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов обратился к министру спорта Павлу Колобкову.
По мнению депутата, учитывая невысокую загруженность фитнес-центров во время новогодних каникул, можно совместно с частными организациями разработать программу бесплатных занятий спортом для россиян.
«Большинство граждан перестают заниматься спортом в холодное время года. Ситуация усугубляется в новогодние праздники», — говорится в письме Власова, которое цитирует РИА Новости.
Главной целью своей инициативы депутат назвал заботу о здоровье граждан России, которые все новогодние праздники проводят за праздничным столом.
Ранее News.ru писал о том, что доля уставших и грустных россиян увеличилась с 8 до 19 и с 4 до 10 процентов в сравнении с декабрём прошлого года. А доля разочарованных жителей возросла с 3 до 10 процентов. При этом около половины опрошенных чувствуют радость и ожидают перемен к лучшему в наступающем году.