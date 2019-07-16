Фото: АГН «Москва»

Время ожидания в очереди, чтобы поклониться мощам святых Петра и Февронии в храме Христа Спасителя, составляет около полутора часов, сообщил представитель оргкомитета церкви.

На 13:00 вход в очередь — в начале Пречистенской набережной. Расчётное время прохода к святыне — 1,5 часа, — цитирует сообщение АГН «Москва». Верующим помогают около 300 волонтёров. Власти столицы...