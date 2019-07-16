Полиция установила причастность сотрудников столичного управления по вопросам миграции (УВМ) к фиктивной регистрации мигрантов. По результатам проверки будет принято решение об их увольнении.
В пресс-службе ГУ МВД по Москве заявили, что виновные лица понесут установленное законом наказание. Руководителей задержанных также привлекут к строгой дисциплинарной ответственности, передаёт АГН «
Ранее News.ru писал, что сотрудники СКР и ФСБ пресекли действовавший в столице канал незаконной миграции и задержали шестерых его организаторов. Уголовные дела возбуждены в отношении трёх сотрудников московского УВМ и ещё трёх их соучастников.