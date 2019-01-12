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Фигуриста Плющенко госпитализировали в Москве

Евгений Плющенко с супругой Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press

Евгений Плющенко с супругой

общество [ версия для печати ]

Известный российский фигурист Евгений Плющенко попал в больницу. Спортсмен был госпитализирован в Москве ещё 10 января, но известно об этом стало только 12 января.

Евгений обратился к медикам из-за сильных болей в спине. Фигуриста поместили в нейрохирургическое отделение одной из столичных больниц, передаёт РЕН ТВ.

Другие детали пока не приводятся.

Ранее News.ru писал о срочной госпитализации полицейских, раненных при обстреле автомобиля начальника Центра по противодействию экстремизму в Ингушетии.


#москва #госпитализация #ЕвгенийПлющенко
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