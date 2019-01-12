Фигуриста Плющенко госпитализировали в Москве

https://news.ru/storage/news/38bd22b95e8ba02acd1475ac53aa0ab9/2b221e9f-be98-45c0-95c0-7ebad107025b_850.jpg Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press

Евгений Плющенко с супругой

Известный российский фигурист Евгений Плющенко попал в больницу. Спортсмен был госпитализирован в Москве ещё 10 января, но известно об этом стало только 12 января.

Евгений обратился к медикам из-за сильных болей в спине. Фигуриста поместили в нейрохирургическое отделение одной из столичных больниц, передаёт РЕН ТВ.

Другие детали пока не приводятся.

Ранее News.ru писал о срочной госпитализации полицейских, раненных при обстреле автомобиля начальника Центра по противодействию экстремизму в Ингушетии.