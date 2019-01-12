Фигуриста Плющенко госпитализировали в Москве

Известный российский фигурист Евгений Плющенко попал в больницу. Спортсмен был госпитализирован в Москве ещё 10 января, но известно об этом стало только 12 января.
Евгений обратился к медикам из-за сильных болей в спине. Фигуриста поместили в нейрохирургическое отделение одной из столичных больниц, передаёт РЕН ТВ.
Другие детали пока не приводятся.
Ранее News.ru писал о срочной госпитализации полицейских, раненных при обстреле автомобиля начальника Центра по противодействию экстремизму в Ингушетии.