https://static.news.ru/photo/01627ccc-9cc6-11e9-b012-fa163e074e61_1024.jpg Иван Голунов Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Расследование уголовного дела, одним из фигурантов которого являлся журналист Иван Голунов, продолжается. Следствие ведётся в отношении неустановленных лиц. Об этом заявил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.

Он пояснил, что первоначально было возбуждено два уголовных дела, которые затем объединены в одно производство. Уголовное преследование журналиста прекращено, а в отношении неустановленных лиц расследование продолжается.

Куренной также подтвердил слова адвоката Голунова о передаче дела, в котором фигурировал журналист, в СКР, сообщает « Интерфакс ». Это было сделано с целью оценки правомерности действий сотрудников полиции, которые задерживали Голунова.

Ранее News.ru писал, что Союз журналистов попросил главу СКР Александра Бастрыкина провести проверку дел Андрея Евгеньева и Никиты Михеенко, осуждённых по ст. 228 УК РФ. По словам представителей организации, их ситуации «как две капли воды похожи на дело Ивана Голунова».