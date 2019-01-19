«Общественных» полос на дорогах Москвы станет больше

https://news.ru/storage/news/ffa69e74c1813edd9fe342dcc37f6729/53b35315-f9b3-4203-b9c8-76792910f100_850.jpg Булкин Сергей/News.ru

Ещё более трёх десятков километров выделенных полос для общественного транспорта обустроят на московских дорогах до конца текущего года. Таким образом, столица будет всё больше применять хорошо зарекомендовавшую себя мировую практику, заявил мэр города Сергей Собянин.

Он отметил, что свою эффективность такие полосы доказали и в Москве.

«Городской транспорт стал ходить регулярнее и до 25% снизилось количество ДТП. Ежедневно по „выделенкам“ проезжают 3,3 млн пассажиров», — написал градоначальник в своём микроблоге в Twitter.

С 14 января выделенные полосы появились на Минской улице и на Калужском шоссе.

В прошлом году, как сообщал News.ru, в Москве сделали и первую двойную выделенную полосу. Её обустроили у Политехнического музея в районе станции метро «Лубянка».