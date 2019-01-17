Фестиваль в «Архангельском» посетили десятки тысяч гостей

https://news.ru/storage/news/65e31562ba6cb57d92d86e1aef4880ef/61b66631-cb6e-41d5-a5a1-e3488266bec6_850.jpg Музей-усадьба «Архангельское»

Дворцово-парковый ансамбль музей-усадьба «Архангельское» провёл уникальный фестиваль, в ходе которого свыше 20 тысяч человек смогли ознакомиться с русскими и европейскими традициями празднования Рождества.

Мероприятие под названием «Два Рождества в Архангельском» проходило с 22 декабря по 13 января. Собравшихся гостей развлекали выступлениями уличных музыкантов и театральными представлениями, катаниями на санях, экскурсиями, выставками и мастер-классами.

В частности, во время празднования европейского Рождества можно было послушать настоящий оркестр волынщиков, посмотреть на настоящих лапландских оленей и отведать немецкие и чешские праздничные угощения. На русское Рождество собравшимся предлагали поучаствовать в таких забавах, как перетягивание каната, метание валенка, пение колядок.

Кроме того, у гостей фестиваля была возможность выиграть сертификаты на проживание в отелях Греции и подмосковном курорте Комплекса апартаментов и таунхаусов «Яхонтовый Лес».

Директор музея Вадим Задорожный отметил, что этим фестивалем «Архангельское» возрождает традиции рождественских праздников. Множество положительных отзывов убедило руководство усадьбы в том, что праздник должен повториться в будущем году, говорится в пост-релизе музея.

Ранее News.ru писал о том, что москвичи и гости столицы смогли посмотреть свыше 100 новогодних спектаклей в рамках праздника «Путешествие в Рождество». Представления уличных театров Москвы, Петербурга, Краснодара, Германии, Великобритании, Франции и других стран проходили на Тверской площади.