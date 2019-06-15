https://static.news.ru/photo/5b7aab46-8f86-11e9-9900-fa163e074e61_1024.jpg Фото: АГН «Москва»

Фестиваль йоги открылся в городах Московской области в честь пятилетия Международного дня этого культурного направления.

По данным пресс-службы Министерства физической культуры и спорта Московской области, гостей ждут более 40 различных тематических мероприятий. Приглашено множество инструкторов и мастеров спорта, которые проведут мастер-классы и открытые занятия.

Несмотря на то что спортивная йога совсем недавно вошла в Реестр видов спорта России, год от года она завоёвывает новых почитателей, — заявили в ведомстве.

Закончится фестиваль 23 июня.

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