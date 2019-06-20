https://static.news.ru/photo/c3bf0c46-932e-11e9-8d49-fa163e074e61_1024.jpg Дмитрий Патрушев Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Зауральские фермеры выразили обеспокоенность, что не смогут рассказать о своих проблемах министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву, который 21 июня прибудет в Курган.

По словам фермера из Юргамышского района Олега Каргапольцева, он намерен добиваться встречи с политиком.

Покажут опять образцовые хозяйства с откормленными бычками. Мы тоже хотим встретиться с нашим министром, но начальство не разрешит, — отметил он.

Каргапольцев рассказал, что однажды встречался с экс-главой Минсельхоза Николаем Фёдоровым. К нему фермера пустили лишь с одним условием — «не задавать вопросов».

Кредиты мы льготные получить не можем, сколько я ни пытался — один раз дали и так задавили бумагами, что я собрал деньги и вернул, — поделился он.

Фермер добавил, что предоставлять средства начали только после завершения посевной, передаёт URA.RU .

Ранее News.ru писал, что производители молочной продукции предупредили о возможных перебоях с поставками в федеральные сети и полной остановке отгрузок в госучреждения. Риск связан с неготовностью компаний к переходу на электронную ветеринарную сертификацию (ЭВС).