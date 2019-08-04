https://static.news.ru/photo/46febcc6-b6b8-11e9-907c-fa163e074e61_660.jpgФото: Лента криминала и происшествий Петербурга/vk.com
Согласованный митинг проходит в Петербурге в поддержку сестёр Хачатурян, обвиняемых в убийстве издевавшегося над ними отца. На площади Ленина собрались около 1500 человек.
Митингующие требуют оправдать девушек, а также принять закон о домашнем насилии, пишет «Росбалт».
Участники акции держат в руках плакаты: «Свободу сёстрам Хачатурян!», «Будет тело — будет дело», «Хочу любить, а не бояться», «Либо терпи — либо в тюрьму», «Моё тело — не поле для боя», «Сегодня бьёт — завтра убьёт», «Когда мужчины выше закона, женщины вынуждены закон преступать», «Сама не виновата» и другие.
Выступающие рассказывают истории подвергшихся насилию женщин и детей, отмечая, что правоохранительная система по-прежнему поощряет работу обвинителей «на статистику», при которой следствию выгоднее квалифицировать случаи, подобные истории сестёр Хачатурян, как убийство.
В таких делах прокуратура и СК не желают учитывать домашнее насилие, уверены ораторы. Подвергшиеся истязаниям в итоге вынуждены самостоятельно защищать себя от посягательств, поскольку ни общество, ни государство пока не готовы им помочь.
Организатором митинга выступила «Восьмая инициативная группа», пишет DW.
Изначально акция была согласована на 27 июля, но за день до начала власти Северной столицы попросили перенести событие на 4 августа, чтобы не мешать празднованию Дня ВМФ.
"Уже много лет феминистки, правозащитницы и активистки борются за закон о домашнем насилии в России. Такой закон есть в 146 странах", - говорит Саша Митрошина, организовавшая флэшмоб #янехотелаумирать. Акция в поддержку сестер Хачатурян собрала до 1500 человек в Санкт-Петербурге pic.twitter.com/7cIOsdvHJh