https://static.news.ru/photo/46febcc6-b6b8-11e9-907c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Лента криминала и происшествий Петербурга/vk.com

Согласованный митинг проходит в Петербурге в поддержку сестёр Хачатурян, обвиняемых в убийстве издевавшегося над ними отца. На площади Ленина собрались около 1500 человек.

Митингующие требуют оправдать девушек, а также принять закон о домашнем насилии, пишет « Росбалт ».

Участники акции держат в руках плакаты: «Свободу сёстрам Хачатурян!», «Будет тело — будет дело», «Хочу любить, а не бояться», «Либо терпи — либо в тюрьму», «Моё тело — не поле для боя», «Сегодня бьёт — завтра убьёт», «Когда мужчины выше закона, женщины вынуждены закон преступать», «Сама не виновата» и другие.

Выступающие рассказывают истории подвергшихся насилию женщин и детей, отмечая, что правоохранительная система по-прежнему поощряет работу обвинителей «на статистику», при которой следствию выгоднее квалифицировать случаи, подобные истории сестёр Хачатурян, как убийство.

В таких делах прокуратура и СК не желают учитывать домашнее насилие, уверены ораторы. Подвергшиеся истязаниям в итоге вынуждены самостоятельно защищать себя от посягательств, поскольку ни общество, ни государство пока не готовы им помочь.

Организатором митинга выступила «Восьмая инициативная группа», пишет DW .

Изначально акция была согласована на 27 июля, но за день до начала власти Северной столицы попросили перенести событие на 4 августа, чтобы не мешать празднованию Дня ВМФ.

"Уже много лет феминистки, правозащитницы и активистки борются за закон о домашнем насилии в России. Такой закон есть в 146 странах", - говорит Саша Митрошина, организовавшая флэшмоб #янехотелаумирать . Акция в поддержку сестер Хачатурян собрала до 1500 человек в Санкт-Петербурге pic.twitter.com/7cIOsdvHJh — DW на русском (@dw_russian) 4 августа 2019 г.

Как писал News.ru, 23 июля Мосгорсуд продлил меру пресечения в виде запрета определённых действий Ангелине и Крестине Хачатурян, а также младшей сестре — Марии, дело в отношении которой может быть выделено в отдельное производство.

В июле правозащитница и активистка Алёна Попова и блогер Александра Митрошина запустили в соцсетях флешмоб в поддержку законопроекта о домашнем насилии #ЯНеХотелаУмирать. Активистка объяснила, зачем этот закон нужен.