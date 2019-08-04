Фото: Лента криминала и происшествий Петербурга/vk.com

Согласованный митинг проходит в Петербурге в поддержку сестёр Хачатурян, обвиняемых в убийстве издевавшегося над ними отца. На площади Ленина собрались около 1500 человек.

Митингующие требуют оправдать девушек, а также принять закон о домашнем насилии, пишет «Росбалт».

Участники акции держат в руках плакаты: «Свободу сёстрам Хачатурян!», «Будет тело — будет дело», «Хочу любить, а не бояться», «Либо терпи — либо в тюрьму», «Моё тело — не поле для боя», «Сегодня бьёт — завтра убьёт», «Когда мужчины выше закона, женщины вынуждены закон преступать», «Сама не виновата» и другие.

Выступающие рассказывают истории подвергшихся насилию женщин и детей, отмечая, что правоохранительная система по-прежнему поощряет работу обвинителей «на статистику», при которой следствию выгоднее квалифицировать случаи, подобные истории сестёр Хачатурян, как убийство.

В таких делах прокуратура и СК не желают учитывать домашнее насилие, уверены ораторы. Подвергшиеся истязаниям в итоге вынуждены самостоятельно защищать себя от посягательств, поскольку ни общество, ни государство пока не готовы им помочь.

Организатором митинга выступила «Восьмая инициативная группа», пишет DW.

Изначально акция была согласована на 27 июля, но за день до начала власти Северной столицы попросили перенести событие на 4 августа, чтобы не мешать празднованию Дня ВМФ.

Как писал News.ru, 23 июля Мосгорсуд продлил меру пресечения в виде запрета определённых действий Ангелине и Крестине Хачатурян, а также младшей сестре — Марии, дело в отношении которой может быть выделено в отдельное производство.

В июле правозащитница и активистка Алёна Попова и блогер Александра Митрошина запустили в соцсетях флешмоб в поддержку законопроекта о домашнем насилии #ЯНеХотелаУмирать. Активистка объяснила, зачем этот закон нужен.

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