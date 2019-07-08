https://static.news.ru/photo/02a233b6-a18a-11e9-8bc4-fa163e074e61_1024.jpg Белла Рапопорт Фото: facebook.com/bella.rapoport

Феминистка Белла Рапопорт прокомментировала высказывание руководителя патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерея Димитрия Смирнова о том, что женщины «слабее умом», чем мужчины. По её словам, священник не в первый раз позволяет себе оскорбительные высказывания.

Протоиерей Димитрий Смирнов уже не первый год говорит всякие оскорбительные вещи. Я помню, что он лицо даже кому-то когда-то набил... Мы можем повлиять на IKEA, на протоиерея мы повлиять не можем, — цитирует Рапопорт телеканал « 360 ».

Феминистка напомнила, что шведская компания по требованию российского фемсообщества извинилась за неудачную рекламу, которую активистки посчитали оскорбительной для женщин.

Как ранее писал News.ru, Смирнов в эфире радиостанции «Радонеж» заявил о том, что женщины уступают мужчинам в умственных способностях. Однако, по его мнению, женщины отличаются терпением и любовью.