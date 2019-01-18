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Фельдшера вынудили пешком ходить по сёлам

Сагиля Нигматулина Вадим Садальский/vk.com

Сагиля Нигматулина

общество [ версия для печати ]
Служебный транспорт специалисту предоставить не смогли

Пешком идти на работу в стужу и ливень — таковы рабочие будни российского фельдшера Сагили Нигматулиной, которая оказывает медицинскую помощь жителям посёлков Ильинка и Первомайка Кизильского района Челябинской области. Населённые пункты находятся на расстоянии 12 км друг от друга, а служебный транспорт фельдшеру не положен.

Женщина проживает в посёлке Ильинка, а если ей необходимо добраться до Первомайки, она пользуется услугами школьного автобуса, попутных автомобилей, а если это не удаётся, то идёт пешком, иногда и по несколько часов. Транспортное сообщение между посёлками не налажено и вопрос «транспортной доступности» стоит остро, рассказала главврач районной больницы Алла Васильева.

Раньше в каждом из посёлков был собственный медицинский работник. Однако потом было принято решение должности совместить, это и вызвало трудности. Дело в том, что предоставить фельдшеру служебный транспорт не смогли ни в поселковой администрации, ни в районной больнице. Теперь врач часами добирается до больных, а те вынуждены долгое время ждать помощи.

Сагилю Нигматулину несколько раз подвозил глава Гранитного поселения Игорь Киселёв. Именно он в декабре 2018 года обратился к заместителю министра здравоохранения Челябинской области Виктории Сахаровой с просьбой изменить данную ситуацию: или сделать ставку фельдшера в каждом из двух посёлков, или помочь с выделением служебного автомобиля фельдшеру Нигматулиной.

«Виктория Владиславовна пообещала помочь нам выбить автомобиль Largus», — заявил Игорь Киселев, слова которого приводит местный Первый Кизильский канал.

Однако местные жители рассказали News.ru, что к 18 января 2019 года вопрос так и не был решён. Ситуация не изменилась, и фельдшер Нигматулина по-прежнему вынуждена ходить пешком между посёлками для оказания медицинской помощи.

«Сегодня мы её ждали, а она не пришла. И сложно её за это винить», — сказал житель посёлка Первомайка Вадим Алеманов.

Мужчина рассчитывает, что шум в прессе поможет решить проблему. Редакция News.ru направила соответствующее обращение в Министерство здравоохранения Челябинской области.

Ранее News.ru сообщал о проблемах, которые возникли у жителей Лядской волости (Псковская область). Из-за упразднения пункта скорой помощи, местные жители вынуждены ждать врачей из соседних посёлков Плюсса или Струги Красные. Время ожидания скорой помощи значительно увеличилось. Из-за этого несколько человек погибли. Одной из погибших оказалась довольно молодая женщина. Скорую помощь она ждала четыре часа. Причиной смерти стала сердечная недостаточность.


#медицина #челябинскаяобласть
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