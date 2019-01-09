Фейки о трагедии в Магнитогорске назвали провокацией Киева

https://news.ru/storage/news/c8d467bb8845f576b5e620ff6f5bb6c7/327e1342-c77a-447b-819e-bab63e44b530_850.jpg Магнитогорск/vk.com

Глава комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич назвал многочисленные ложные сообщения, появившиеся после трагедии в Магнитогорске, хорошо спланированной провокацией.

По его словам, сразу после происшествия в Сети начали появляться фейки, целью которых было посеять панику и страх среди россиян. При этом абсолютно все подобные материалы были основаны на данных анонимных источников и сопровождались хештегами «теракт», «перестрелка», «заговор».

Малькевич заявил «Известиям», что вбросы о трагедии в Магнитогорске осуществляли «украинские пользователи, блогеры и профессиональные тролли».

Он также сравнил использованную ими схему с той, что была при трагедии в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово. Однако на этот раз граждане более серьёзно отнеслись к получаемой из соцсетей информации, анализировали источники и не повелись на провокации.

В ночь на 31 декабря в многоквартирном доме в Магнитогорске произошёл взрыв газа, в результате которого обрушился подъезд — с первого по десятый этаж. Жертвами трагедии стали 39 человек.

Ранее News.ru писал о том, что специалисты проверят оборудование, чтобы решить вопрос с подачей газоснабжения в квартиры дома в Магнитогорске, где взорвался газ.