https://static.news.ru/photo/73363eb6-b5fc-11e9-81c6-fa163e074e61_660.jpg Игорь Каляпин Фото: facebook.com/sparta13101967

Совет по правам человека при президенте РФ разбирается в ситуации с задержанием главы комиссии СПЧ Игоря Каляпина, заявил руководитель организации Михаил Федотов. Он добавил, что наблюдение за несанкционированной акцией в Москве является личным решением Каляпина, а не СПЧ.

Мы разберёмся в этой ситуации. Но, судя по тому, что мне рассказал Каляпин по телефону об обстоятельствах его задержания, в его действиях не было никакого состава правонарушения. Надеюсь, что полиция в этом быстро разберется, —цитирует Федотова РИА Новости .

В 3 августа столице проходит митинг за честные выборы в Мосгодуму. Видео задержания нескольких участников несанционированного мероприятия появилось в Сети. На кадрах видно, что силовики применяют к гражданам силу. Одного из них задержали, когда он пытался развернуть флаг России. Ещё один мужчина, по некоторым данным, просто проезжал мимо на велосипеде.

Пользователи мобильных сетей сообщают о проблемах со связью в центре столицы. Высокоскоростной мобильный Интернет работает с перебоями или отключён совсем у всех операторов связи.

LTE и 3G пропал у москвичей за час до начала несогласованного митинга за свободные выборы. О плохой работе сети в подземке сообщают пользователи всех операторов «Большой тройки» (МТС, «Билайн» и «Мегафон»). На улицах перебои зафиксированы у МТС.

Ранее News.ru писал, что видео задержания нескольких участников несанционированного митинга в центре Москвы появилось в Сети. Одного из них задержали, когда он пытался развернуть флаг России. Ещё один мужчина, по некоторым данным, просто проезжал мимо на велосипеде.