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Федеральным бюджетникам повысят зарплату с 1 октября

Любимов Андрей/АГН «Москва»

общество [ версия для печати ]

Заработные платы работников федеральных госучреждений, которые не вошли в «майские указы» президента от 2012 года, будут проиндексированы с 1 октября 2019 года на 4,3%. Зарплата увеличится у сотрудников учреждений соцсферы и науки, гидрометеослужбы, медико-социальной экспертизы, ветлабораторий, центров гигиены Роспотребнадзора, спасательных центров МЧС, центров стандартизации, метрологии и испытаний Росстандарта и других.

«Повышение затронет свыше двух миллионов работников федерального уровня», — сообщили ТАСС в пресс-службе Минтруда.

Ранее News.ru писал, что средняя зарплата в Москве в 2021 году составит 82,1 тыс. рублей. Так считают в Минэкономразвития. Речь идёт об «уточнённых прогнозных значениях среднемесячного дохода от трудовой деятельности на 2018−2021 годы в разрезе субъектов Российской Федерации». По оценкам специалистов, за два с небольшим года среднемесячная зарплата в Москве, составляющая сейчас 69,7 тыс. рублей, вырастет на 13,3 тыс. рублей. В Санкт-Петербурге зарплата увеличится на 13,3 тыс. — до 62,7 тыс. рублей.


#бюджет #зарплата
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