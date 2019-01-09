Федеральным бюджетникам повысят зарплату с 1 октября

https://news.ru/storage/news/d1466cb5a8d11c795f2a7e32d2e3b059/81e3961e-0cf8-439c-837f-2d53892b5e5c_850.jpg Любимов Андрей/АГН «Москва»

Заработные платы работников федеральных госучреждений, которые не вошли в «майские указы» президента от 2012 года, будут проиндексированы с 1 октября 2019 года на 4,3%. Зарплата увеличится у сотрудников учреждений соцсферы и науки, гидрометеослужбы, медико-социальной экспертизы, ветлабораторий, центров гигиены Роспотребнадзора, спасательных центров МЧС, центров стандартизации, метрологии и испытаний Росстандарта и других.

«Повышение затронет свыше двух миллионов работников федерального уровня», — сообщили ТАСС в пресс-службе Минтруда.

Ранее News.ru писал, что средняя зарплата в Москве в 2021 году составит 82,1 тыс. рублей. Так считают в Минэкономразвития. Речь идёт об «уточнённых прогнозных значениях среднемесячного дохода от трудовой деятельности на 2018−2021 годы в разрезе субъектов Российской Федерации». По оценкам специалистов, за два с небольшим года среднемесячная зарплата в Москве, составляющая сейчас 69,7 тыс. рублей, вырастет на 13,3 тыс. рублей. В Санкт-Петербурге зарплата увеличится на 13,3 тыс. — до 62,7 тыс. рублей.